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14 украинцев пострадали в ДТП с автобусом в Воронежской области — фото

, 14:37 | Игорь Рязов Фото 17

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пассажиры ехали из Запорожья.

Фото: ВКонтакте @vrn_b

В результате опрокидывания рейсового автобуса на трассе в Воронежской области пострадали 17 человек. Как стало известно 5-tv.ru, 14 из них — граждане Украины.

Автобус марки MAN ехал из Запорожья (Украина) в направлении Воронежа. В салоне находились 28 человек, в том числе двое водителей. Предварительной причиной ДТП считаются сложные погодные условия — снег.

Из 17 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. У четверых травмы средней степени тяжести, оставшихся десяти — легкой.

Как сообщал 5-tv.ru, рейсовый автобус перевернулся на 763 километре трассы М-4 «Дон». По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Также 3 декабря автобус перевернулся на трассе под Белгородом. Пострадали четыре пассажира ПАЗика. 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП.

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