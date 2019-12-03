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Будущие зрители ЕВРО-2020 приехали в Петербург

, 18:15 Эфирная новость 164

Они получили первые паспорта болельщиков в открывшемся Центре выдачи FAN ID-паспортов.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

В Петербург сегодня приехали будущие зрители ЕВРО-2020. Они получили первые паспорта болельщиков. Документ выдается бесплатно, стоит лишь заполнить анкету на сайте или в самом Центре.

Петербург стал единственным российским городом, где пройдут четыре матча в рамках ЕВРО-2020. Раскуплено почти 70% процентов билетов.

Паспорт болельщика дает особые привилегии для тех, хочет в живую увидеть матчи ЕВРО 2020. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях церемонии открытия центр выдачи паспортов болельщика будущего европейского чемпионата в Петербурге.

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