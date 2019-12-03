Будущие зрители ЕВРО-2020 приехали в Петербург

В Петербург сегодня приехали будущие зрители ЕВРО-2020. Они получили первые паспорта болельщиков. Документ выдается бесплатно, стоит лишь заполнить анкету на сайте или в самом Центре.

Петербург стал единственным российским городом, где пройдут четыре матча в рамках ЕВРО-2020. Раскуплено почти 70% процентов билетов.

Паспорт болельщика дает особые привилегии для тех, хочет в живую увидеть матчи ЕВРО 2020.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях церемонии открытия центр выдачи паспортов болельщика будущего европейского чемпионата в Петербурге.