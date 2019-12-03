Гуманитарный форум «От знания к действию» проходит в Москве

Международный гуманитарный форум «От знания к действию» впервые проходит в Москве. Ведущие отечественные ученые, а также иностранные специалисты из стран Евросоюза и США обсуждают перспективы развития гуманитарных наук в России и мире.

Приветственную телеграмму участникам направил Владимир Путин. Президент отметил, что форум открывает новые возможности для реализации совместных проектов и программ в образовании и культуре.

«Гуманитарный форум — это прекрасная форма, когда люди должны общаться. При том, что мир сейчас весь начинает опять разделяться по границам и ненавидеть друг друга. Такие форумы как раз сближают людей. Я сегодня буду говорить о том, как музеи представляют историю, что такое интеллигентная форма представления истории через музеи. Когда в истории слышится много голосов, объясняющих ее, а не один. Найти правильное сочетание между многоголосием и принципом „не навреди“ — это наша главная задача», — сказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В Российской Академии наук не исключают, что форум может стать регулярным.

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