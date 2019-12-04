Алена Водонаева отпустит сына на новогодние каникулы с отцом

Телеведущая и модель Алена Водонаева вместе с бывшим мужем бизнесменом Алексеем Малакеевым воспитывает общего сына — восьмилетнего Богдана. На своей страничке в Instagram она рассказала фанатам, что новогодние каникулы проведет наедине с собой, пока ребенок будет месяц отдыхать в компании отца, пишут «Дни.ру».

Алена готовится к празднованию Нового года — пока сын Богдан пробудет у Алексея весь январь, девушка намерена посвятить свободное время себе.

«Впереди новогодние и рождественские праздники, и я бы с удовольствием что-нибудь классное посмотрела. В эти новогодние каникулы экс-муж летит с Бо на Новый год, так как прошлый год сын был со мной. Мы чередуем. А это значит, у меня будет почти месяц свободного времени. Книги, кино, время для себя», — рассказала Алена Водонаева в блоге.

Водонаева попросила эрудированных подписчиков поделиться списком фильмов. Любимыми жанрами телеведущей являются комедии, фантастика, детективы и ужасы. Самые интересные Алена пообещала взять себе на заметку. В фанатском топе были популярные киноленты «Одержимость», «Прислуга» и «Исчезнувшая».

Ранее 5-tv.ru писал, что Водонаева проехалась по Бородиной из-за очередных обвинений в предательстве.