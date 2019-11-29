Водонаева проехалась по Бородиной из-за очередных обвинений в предательстве

Конфликту Ксении Бородиной и Алены Водонаевой уже четвертый год идет. Началось все с того, что Водонаева якобы продала одному известному порталу информацию о второй беременности ведущей телестройки. Бородина не простила подругу и прекратила общение. С тех пор девушки не могут забыть былые обиды и по очереди подливают масло в огонь, пишет StarHit.ru.

В интервью изданию Super! Бородина не удержалась от негативных комментариев в адрес заклятой подруги. По ее словам, как только она упоминает Водонаеву, та получает бесплатный пиар. Звезда телестройки считает, что ее сопернице необходимо сосредоточиться на саморазвитии, а не публикации сплетен в сторисах Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 28 Ноя 2019 в 1:08 PST

«Хоть она это и отрицает, но именно она продала порталу мою беременность! Ну хорошо, может, не продала, а рассказала за обещание дружить. У меня был человек, который здесь работал, который эту новость узнал. И это было конкретно от нее. Не поверить человеку этому я не могу», — заявила Бородина.

Реакция Водонаевой последовала незамедлительно. Блогерша не скрыла надменности в своих словах. Причислив экс-подругу к «войску коротконогих», Алена снисходительно пообещала выделить время на просмотр видео.

Instagram @alenavodonaeva

«Ну что, мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня? Придется посмотреть. Только вот не понимаю, куда засунуть этот просмотр между своими делами и пятым сезоном „Игры престолов“», — написала Водонаева.

Ксения Бородина — не единственная, кто прекратил общение с экс-участницей «Дома-2» после череды скандалов. С Аленой не общаются также Айза Анохина (бывшая жена рэпера Гуфа) и Виктория Боня.

Ранее Ксения Бородина показала подписчикам стильную маму.