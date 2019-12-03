Переписка с дамами легкого поведения усугубила политическое фиаско Зеленского

Владимир Зеленский терпит крах своего политического рейтинга. Виной тому — пикантный скандал, в который оказалась вовлечена его партия «Слуга народа».

Общественности стали доступны детали переписки депутата Богдана Еременко. Чиновник активно общался на сайтах знакомств с девушками, предлагающими интимные свидания за деньги.

Сам Зеленский уже высказал свое недовольство скандалами внутри партии, которая должна была стать его политической опорой. Издание «Дни.ру», ссылаясь на один из Telegram-каналов, отмечает, что украинский политик намерен провести консультации с группами влияния, «чтобы сливы и конфликты прекратились внутри партии».

Стоит отметить, что рейтинг президента Украины за три осенних месяца стремительно обрушился. Людей, которые положительно относятся к Владимиру Зеленскому, стало на 21% меньше. А вот число тех, кому новый президент не нравится, подросло на 12%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский намерен бороться за жителей Донбасса.