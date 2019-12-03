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Список пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом

, 23:04 | Ниса Мурзанаева Видео 794

В результате происшествия в поселке Яковлево пострадали шесть человек. Одна из жертв экстренно госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, МЧС России по Белгородской области

Стали известны имена пострадавших людей при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области. Все доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

Леонид В., 67 лет — в реанимации в тяжелом состоянии;

Тамара В., 66 лет — состояние средней степени тяжести;

Татьяна К., 63 года — сотрясение головного мозга, ушиб;

Татьяна Г., 45 лет — состояние средней степени тяжести;

Иван Г., 49 лет — состояние средней степени тяжести;

Александра И., 65 лет — ожоги различной степени.

По предварительным данным, взрыв газа произошел в квартире последней пострадавшей Александры И. Женщина в крайне тяжелом состоянии экстренно госпитализирована в больницу города Белгород.

Хлопок газа произошел в поселке Яковлево в многоквартирном доме. Всего из здания были эвакуированы 18 человек. Жильцы, не нуждающиеся в медицинской помощи, будут размещены в местном детском лагере. На месте происшествия работает штаб губернатора Белгородской области. Сейчас спасатели ищут под завалами еще одного человека, однако не исключено, что в момент ЧП его не было дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи начали проверку по факту взрыва газа в доме под Белгородом, а также публиковал шокирующие кадры обрушения балкона после хлопка газа в доме под Белгородом.

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