Список пострадавших при взрыве газа в доме под Белгородом

Стали известны имена пострадавших людей при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области. Все доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

Леонид В., 67 лет — в реанимации в тяжелом состоянии;

Тамара В., 66 лет — состояние средней степени тяжести;

Татьяна К., 63 года — сотрясение головного мозга, ушиб;

Татьяна Г., 45 лет — состояние средней степени тяжести;

Иван Г., 49 лет — состояние средней степени тяжести;

Александра И., 65 лет — ожоги различной степени.

По предварительным данным, взрыв газа произошел в квартире последней пострадавшей Александры И. Женщина в крайне тяжелом состоянии экстренно госпитализирована в больницу города Белгород.

Хлопок газа произошел в поселке Яковлево в многоквартирном доме. Всего из здания были эвакуированы 18 человек. Жильцы, не нуждающиеся в медицинской помощи, будут размещены в местном детском лагере. На месте происшествия работает штаб губернатора Белгородской области. Сейчас спасатели ищут под завалами еще одного человека, однако не исключено, что в момент ЧП его не было дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи начали проверку по факту взрыва газа в доме под Белгородом, а также публиковал шокирующие кадры обрушения балкона после хлопка газа в доме под Белгородом.