«Лида стесняется при дочке»: Алибасов рассказал о сексе с Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов поделился пикантными подробностями личной жизни. Именитый продюсер рассказал о том, как часто они с супругой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной — занимаются любовью.

Алибасов подчеркнул: регулярность их с 80-летней артисткой интимной жизни зависти от того, где они находятся. У пары есть общая квартира в Новой Москве, но постоянно Федосеева-Шукшина живет на улице Бочкова. Вместе с ней в квартире проживает дочь Ольга — и именно она является главным сдерживающим фактором для сексуальных похождений супругов, уверяет Алибасов.

«Когда мы ночуем в Новой Москве, то занимаемся любовью часто. Когда вместе отдыхаем за границей, то еще чаще. А если проводим время у нее, то интимничаем редко — из-за Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью», — без стеснения рассказал продюсер изданию «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алибасов высказался об успехе посмертного релиза Началовой.