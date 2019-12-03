Лолита Милявская намекнула на новый роман

Новый роман певицы Лолиты Милявской обсуждают ее поклонники в соцсетях. Об этом написал портал Дни.ру. Общаясь с подписчиками в Instagram, артистка намекнула, что после расставания с Дмитрием Ивановым не осталась в одиночестве. Когда в очередной раз фанаты затронули тему о ее бывшем, звезда отреагировала неожиданно.

«Давайте уже тему закроем, ради нынешнего», — ответила Милявская.

Отвечая на сообщение другого пользователя, Лолита вновь дала повод для разговоров.

«Ничто так не украшает женщину, как отсутствие мужика», — написали ей, похвалив похудевшую после расставания с супругом вокалистку.

«Или, наоборот, присутствие, но мужика», — поправила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Лолите за обнародование личной переписки молодого мужа.