Под завалами дома в Белгородской области найдено тело погибшего, сообщили в МЧС. Взрыв газа произошел в доме в поселке Яковлево вечером 3 декабря. Подробности в материале.
Под завалами дома под Белгородом найдено тело погибшего
Сегодня, 0:08 | Алиса Маркова Происшествия Срочная новость 184
Взрыв газа произошел в доме в поселке Яковлево Белгородской области.
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