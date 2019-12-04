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Под завалами дома под Белгородом найдено тело погибшего

, 0:08 | Алиса Маркова Срочная новость 184

Взрыв газа произошел в доме в поселке Яковлево Белгородской области.

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Фото, видео: ВКонтакте @Аким Тимко

Под завалами дома в Белгородской области найдено тело погибшего, сообщили в МЧС. Взрыв газа произошел в доме в поселке Яковлево вечером 3 декабря. Подробности в материале.

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