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  4. Мужчина погиб в результате обрушения части дома после взрыва газа под Белгородом

Мужчина погиб в результате обрушения части дома после взрыва газа под Белгородом

, 0:14 | Алиса Маркова Видео 1 136

Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов погибшего, которого искали в течение нескольких часов.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

Мужчина погиб в результате обрушения части дома, которое произошло после хлопка газа в многоквартирном четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области. ЧП произошло вечером 3 декабря. В результате произошедшего обрушилась стена здания.

Видео: T.me @Belgorod01

Благодаря оперативно организованным аварийно-спасательных работам из-под завалов были спасены шесть человек. Они были госпитализированы. Состояние троих оценивается как удовлетворительное. Одна женщина находится в критическом состоянии, за ее жизнь борются медики.

Жильцы, не нуждающиеся в медицинской помощи, будут размещены в местном детском лагере. На месте происшествия работает штаб губернатора Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи начали проверку по факту взрыва газа в доме под Белгородом.

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