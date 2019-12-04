Мужчина погиб в результате обрушения части дома после взрыва газа под Белгородом

Мужчина погиб в результате обрушения части дома, которое произошло после хлопка газа в многоквартирном четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области. ЧП произошло вечером 3 декабря. В результате произошедшего обрушилась стена здания.

Видео: T.me @Belgorod01

Благодаря оперативно организованным аварийно-спасательных работам из-под завалов были спасены шесть человек. Они были госпитализированы. Состояние троих оценивается как удовлетворительное. Одна женщина находится в критическом состоянии, за ее жизнь борются медики.

Жильцы, не нуждающиеся в медицинской помощи, будут размещены в местном детском лагере. На месте происшествия работает штаб губернатора Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи начали проверку по факту взрыва газа в доме под Белгородом.