В Белгородской области на месте обрушения части дома продолжается разбор завалов

В Белгородской области завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения многоквартирного дома. Из-под завалов извлекли тело одного погибшего. Еще пять человек находятся в больницах. ЧП в поселке Яковлево произошло накануне вечером. По предварительной версии взорвался газ. Все подробности у корреспондента МИЦ «Известия» Светланы Бобруенко.

Всю ночь спасатели продолжают разбор завалов многоквартирного дома в поселке Яковлево недалеко от Белгорода. В результате взрыва газа четыре этажа сложились, как карточный домик. Под завалами оказались люди. Из-под обломков извлекли тело погибшего.

«Взрывной волной разрушило все четыре этажа, два человека получили ожоги, три человека получили повреждения различной степени тяжести, находятся в центральной районной больнице поселка Яковлево», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.

Всего на момент ЧП в доме находилось 24 человека. Взрыв прогремел в начале девятого вечера, когда многие уже вернулись с работы.

«Мыла посуду, сзади меня стоял ребенок маленький пяти лет, резко выключается свет, очень резкий хлопок. Мы подумали, что взорвался газ в соседнем доме. Потому что на меня полетела техника и вылетело стекло», — рассказала пострадавшая Марина Шевченко.

По словам очевидцев, те, кто не успел выбежать из своих квартир после взрыва, начали выпрыгивать прямо из окон. Через несколько минут стена начала рушиться. Все жильцы дома оказались на улице — зимой, в мороз, не успев забрать даже документы.

На место сразу прибыли экстренные службы и губернатор Белгородской области. Для жильцов дома организовали пункт временного размещения на базе детского лагеря. Сейчас решается вопрос о дальнейшем расселении.

«Все из них, 23 человека по списку, которые здесь проживали, получат на текущие расходы где-то по 30 тысяч, не где-то, а по 30 тысяч рублей», — уточнил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

К этому часу аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены. Продолжается разбор завалов. К работе подключились и следователи. Им установить причину взрыва. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись, на которой видно, как спасатели уносят тело погибшего при обрушении части дома под Белгородом.