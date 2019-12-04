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  4. Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

, 7:36 Эфирная новость 55

В Государственной думе намерены разработать законопроект, согласно которому коллекторам будет окончательно закрыт доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

В Госдуме собираются лишить коллекторов доступа к долгам по ЖКХ. Об этом заявили в комитете по финансовому рынку. Запрет продавать задолженность частным взыскателям вступил в силу еще летом. Но коллекторские агентства научились обходить его через агентский договор. По нему управляющие компании платят проценты за выбивание денег с должника. Теперь воспользоваться пробелом в законе не удастся. Поправки будут разработаны до конца января 2020 года. А сам законопроект рассмотрят в весеннюю сессию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Подмосковье арестованы двое угрожавших расправой должникам лжеколлекторов.

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