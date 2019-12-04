Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

В Госдуме собираются лишить коллекторов доступа к долгам по ЖКХ. Об этом заявили в комитете по финансовому рынку. Запрет продавать задолженность частным взыскателям вступил в силу еще летом. Но коллекторские агентства научились обходить его через агентский договор. По нему управляющие компании платят проценты за выбивание денег с должника. Теперь воспользоваться пробелом в законе не удастся. Поправки будут разработаны до конца января 2020 года. А сам законопроект рассмотрят в весеннюю сессию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Подмосковье арестованы двое угрожавших расправой должникам лжеколлекторов.