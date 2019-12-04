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Ким Чен Ын проехал по революционным местам верхом на белом коне

, 10:46 | Светлана Александрова 83

На священной для жителей Кореи горе Пэктусан в годы Второй мировой войны находились лагеря боровшихся с японцами партизан.

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Фото, видео: REUTERS, Twitter @tobiasolsen90

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын верхом на белом коне объехал места боевой славы у подножия священной для корейцев горы Пэктусан, где во время Второй мировой войны находились лагеря партизан, возглавляемых основателем КНДР Ким Ир Сеном, а затем поднялся на саму гору.

«Уважаемый высший руководитель вместе с сопровождающим его командным составом на боевых лошадях мчался во весь карьер по земле Пэкту и трогательно вспоминал кровавую историю партизан, которые пролили горячую алую кровь на просторах Пэкту и вписали величественную первую страницу в истории корейской революции», - цитирует ТАСС официальное сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

В ходе поездки глава Северной Кореи отдал распоряжение усилить идеологическое воспитание молодежи на «революционных традициях Пэкту», чтобы они прониклись «несгибаемым революционным духом» для преодоления трудностей, связанных с «беспрецедентной блокадой» и давлением на народную республику «со стороны империалистов».

Пэктусан – в переводе «гора с белой вершиной» - это самая высокая точка на Корейском полуострове, ее высота 2750 метров над уровнем моря. По легенде, с этой вершины более четырех тысяч лет назад спустился Тангун, основавший древнее корейское государство. Поэтому Пэктусан считается священным историческим местом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летом 2019 года Верховное народное собрание КНДР приняло поправки в конституцию страны, в соответствии с которыми Ким Чен Ын получил статус верховного лидера республики. 

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