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Судовладелец прокомментировал пожар на российском траулере в Норвегии

, 10:23 | Игорь Рязов 19

Члены экипажа российского рыболовецкого судна не пострадали. Огонь уже погасили.

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey

Члены экипажа загоревшегося в Норвегии российского траулера были эвакуированы на берег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-судовладельца «Мурманрыбфлот 2».

Представитель компании рассказал, что никто из моряков не пострадал. На судне в момент происшествия находился минимальный состав команды — четыре человека. Они готовили траулер к выходу в рейс.

В фирме не подтвердили сведения о пожаре, сообщив, что пока знают только о задымлении. Название судна там тоже не стали раскрывать, сославшись на то, что в норвежском порту стоит несколько траулеров компании.

Полиция норвежской губернии Финнмарк сообщила на своей странице в Twitter, что пожар ликвидирован. Пожарным удалось погасить огонь примерно в 7:20 утра по местному времени (9:20 мск).

Как сообщал 5-tv.ru, пожар на российском траулере произошел 4 декабря. Судно стояло на причале в Ботсфьорде у набережной Нептуна. По версии полиции, огонь вспыхнул на камбузе.

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