Российский траулер горит в порту на севере Норвегии

Возгорание произошло на борту российского рыболовецкого траулера, говорится на странице норвежской полиции в Twitter.

«Сообщаем о пожаре на борту российского траулера, стоящего на причале в Ботсфьорде. Судно находится на набережной Нептуна», — говорится в твите полиции.

В сообщении также сказано, что экстренные службы уже оповещены о пожаре на траулере. По предварительной версии, огонь вспыхнул на камбузе. Полиция, пожарные и медики находятся на месте ЧС.

Как стало известно 5-tv.ru, судно называется Galatis, оно было построено в 1990 году. Спасатели сообщили, что на траулере никого нет. Для людей пожар угрозы не представляет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Южной Кореи загорелось судно с 13 российскими моряками.