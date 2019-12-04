«Прыгали из окон»: в Одессе горит колледж на площади в тысячу квадратных метров

Не менее десяти человек пострадали в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Возгорание возникло на третьем этаже и к настоящему времени пламенем объято около тысячи квадратных метров. Очевидцы рассказывают, что студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные машины.

«В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги», — цитирует свидетелей издание «Думская».

На место ЧП экстренно прибыли спасатели и медики. К тушению привлечены десятки пожарных. Существует угроза обрушения конструкций.