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  4. «Прыгали из окон»: в Одессе горит колледж на площади в тысячу квадратных метров

«Прыгали из окон»: в Одессе горит колледж на площади в тысячу квадратных метров

, 12:52 | Светлана Шевченко Видео 96

Пока известно о десяти пострадавших. В здании еще могут оставаться люди.

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Фото, видео: tsn.ua, YouTube / Новости Думская, timer-odessa.net

Не менее десяти человек пострадали в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Возгорание возникло на третьем этаже и к настоящему времени пламенем объято около тысячи квадратных метров. Очевидцы рассказывают, что студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные машины.

«В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги», — цитирует свидетелей издание «Думская».

На место ЧП экстренно прибыли спасатели и медики. К тушению привлечены десятки пожарных. Существует угроза обрушения конструкций.

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