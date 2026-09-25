Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 592 украинских дрона над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

По данным министерства, российские военнослужащие отражали атаку противника с 20:00 24 сентября до 8:00 25 сентября по Москве. За это время вражеские дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Самарской и другими областями.

Помимо этого, наши бойцы ликвидировали БПЛА ВСУ над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Удмуртия, Татарстаном, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что регион подвергся атаке украинских дронов. В результате чего пострадали восемь человек. Среди них — ребенок. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Регионы РФ ежедневно подвергаются атакам со стороны киевским боевиков. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты. Удары начались после того, как 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО).

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