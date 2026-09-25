«Они намного умнее нас»: Сергей Рябов высказался про зумеров

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 37 0

Для привлечения нового молодого зрителя не нужна нагота и пошлость.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сергей Рябов назвал зумеров умнее взрослого поколения

Первый заместитель худрука Московского государственного академического театра «Русская песня» Серей Рябов назвал привлечение молодежи одной из главных задач драматического искусства. Своими мыслями он поделился с корреспондентом 5-tv.ru перед спектаклем «Тихий Дон».

«Хочется всегда омоложения аудитории. Всегда, потому что театр — это не совсем про молодежь. Как правило, театр — это либо совсем детская аудитория, либо уже идут там выпускники и более взрослые, зрелые поколения. Хочется еще и вот эту маленькую часть себе забрать. Это как раз школьники старших классов. И начальные курсы институтов. Я хочу еще эту аудиторию сюда забрать», — рассказал Рябов.

Также он подчеркнул, что считает необязательным использовать в театре такие триггеры, как нагота и пошлость для привлечения современной аудитории, в частности молодежи. Сергей Рябов выразил уверенность, что новые технологии позволяют молодому поколению быстрее развивать свой интеллект и способности.

«Почему мы так недооцениваем наше молодое поколение? А мне думается, что они намного умнее, образованнее нас, потому что они уже родились со смартфоном в руках, как минимум. Опускаться туда для того, чтобы их чем-то привлечь, это какая-то не совсем правильная история. Если мы будем опускаться туда, чтобы привлечь молодое поколение, то когда оно сможет подняться в интеллектуальном, если так размышлять, плане? Я с этим категорически не согласен», — резюмировал Рябов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как актер спектакля «Тихий Дон» Марк Богатырев впервые прокомментировал развод с Татьяной Арнтгольц.

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«Они намного умнее нас»: Сергей Рябов высказался про зумеров

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