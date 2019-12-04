Житель Перми, устроивший стрельбу из охотничьего ружья на улице, мог находиться под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в следственных органах.

«По всей вероятности, он находился под воздействием наркотических веществ. Каких — сейчас предстоит выяснить», — сказал представитель СК РФ.

Он уточнил, что речь идет о запрещенных веществах растительного происхождения. Они были завернуты в полиэтиленовые пакеты. Их изъяли и направили на экспертизу.

Следственный комитет также опубликовал видео с осмотром автомобилей, пострадавших от действий подозреваемого. На кадрах видны пули и следы от них. В своей квартире мужчина, судя по видео, стрелял в зеркало.

Как сообщал 5-tv.ru, ранним утром 4 декабря житель Перми вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Он застрелил одну женщину, ранил мужчину и сотрудника Росгвардии.