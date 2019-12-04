  1. Пятый канал
  4. Как задерживали стрелка из Перми, открывшего огонь по прохожим и росгвардейцам

Как задерживали стрелка из Перми, открывшего огонь по прохожим и росгвардейцам

, 9:49 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 545

Подозреваемый первым начал стрелять по автомобилю с сотрудниками Росгвардии. Он ранил водителя.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Жителя Перми, подозреваемого в убийстве женщины и ранении двух мужчин, включая сотрудника Росгвардии, задержали в ходе спецоперации. Об этом 5-tv.ru рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Предварительная информация такая: автопатруль ведомственной охраны Росгвардии дежурил в ночное время и на одной из улиц. Заметили мужчину, который по автопатрулю открыл огонь из охотничьего ружья», — рассказал о происшествии Грибакин.

По его словам, ранение получил один из сотрудников Росгвардии. Помощь ему оказали на месте, жизни мужчины ничего не угрожает. Его коллеги также успели задержать злоумышленника.

«Сотрудники Росгвардии провели специальную операцию по его задержанию. В одном из дворов он был блокирован и задержан, оружие изъято. В дальнейшем злоумышленник был передан сотрудникам правоохранительных органов, проводится расследование», — добавил официальный представитель ведомства.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета и МВД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал 5-tv.ru, инцидент произошел ранним утром 4 декабря. Житель Перми открыл огонь из охотничьего ружья на перекрестке улиц Вильямса и Писарева. Перед этим он выпивал и стрелял у себя в квартире. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

10:23
Судовладелец прокомментировал пожар на российском траулере в Норвегии
10:20
Мощный пожар произошел в отеле на западе Лондона — видео
10:12
Диетолог озвучила самое вредное блюдо новогоднего стола
10:05
Брэд Питт рассказал, что не плакал 20 лет
9:59
Трехлетний ребенок пережил клиническую смерть после ДТП в Петербурге
9:56
Пилоты рассказали, что на самом деле происходит в кабине самолета во время полета

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить
Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]