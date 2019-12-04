Как задерживали стрелка из Перми, открывшего огонь по прохожим и росгвардейцам

Жителя Перми, подозреваемого в убийстве женщины и ранении двух мужчин, включая сотрудника Росгвардии, задержали в ходе спецоперации. Об этом 5-tv.ru рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Предварительная информация такая: автопатруль ведомственной охраны Росгвардии дежурил в ночное время и на одной из улиц. Заметили мужчину, который по автопатрулю открыл огонь из охотничьего ружья», — рассказал о происшествии Грибакин.

По его словам, ранение получил один из сотрудников Росгвардии. Помощь ему оказали на месте, жизни мужчины ничего не угрожает. Его коллеги также успели задержать злоумышленника.

«Сотрудники Росгвардии провели специальную операцию по его задержанию. В одном из дворов он был блокирован и задержан, оружие изъято. В дальнейшем злоумышленник был передан сотрудникам правоохранительных органов, проводится расследование», — добавил официальный представитель ведомства.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета и МВД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал 5-tv.ru, инцидент произошел ранним утром 4 декабря. Житель Перми открыл огонь из охотничьего ружья на перекрестке улиц Вильямса и Писарева. Перед этим он выпивал и стрелял у себя в квартире. Возбуждено уголовное дело.