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  4. Российского миллиардера, ставшего героем Евро-2008, насмерть сбила машина

Российского миллиардера, ставшего героем Евро-2008, насмерть сбила машина

, 15:28 | Карина Бернтгольц 422

Дмитрий Обретецкий скончался в возрасте 49 лет.

Фото: ГК "Магнат"

Российский миллиардер, основатель и владелец группы компаний «Магнат», самый богатый волгоградец Дмитрий Обретецкий на 50-м году жизни скончался в Великобритании. По информации портала V1.ru, мужчину в конце ноября сбила машина возле его дома в Лондоне. После ДТП он неделю пролежал в коме, однако врачи так и не смогли спасти его жизнь.

В волгоградской компании Дмитрия Обретецкого ООО «Адвант» выразили соболезнования в связи со случившимся.

Бизнесмен прославился не только среди предпринимателей, но и среди футбольных болельщиков. Во время «бронзового» для сборной России по футболу Евро-2008 мужчина наблюдал за матчем РФ с Нидерландами с фанатской трибуны сборной Голландии и размахивал среди болельщиков соперника российским флагом, на котором было написано «Волгоград». Каждый гол российской сборной миллиардер бурно праздновал, в то время как рядом находились голландцы, встречающие каждый мяч в ворота свой страны с грустью. Кадры радующегося Обретецкого облетели весь мир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из разработчиков отечественных радиолокационных средств противоракетной обороны Валентин Пантелеев скончался в Москве.

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