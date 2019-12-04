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  4. Анна Нетребко впечатлила своих поклонников «сказочными» леггинсами от Versace

Анна Нетребко впечатлила своих поклонников «сказочными» леггинсами от Versace

, 18:56 | Светлана Александрова Фото 189

Оперная дива гуляет по Милану в черно-синем пуховике и леггинсах с узорами и в меховых перчатках в тон.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко впечатлила своих поклонников зимним нарядом, который они назвали «сказочным». Певица находится сейчас в Милане, где 7 декабря состоится открытие сезона премьерой оперы «Тоска» с ее участием. На своей странице в Instagram оперная дива опубликовала несколько снимков, на которых гуляет по улицам итальянского города в черно-синем пуховике и лосинах с узорами от Versace, огромных меховых перчатках в тон и с ярко-синей сумочкой через плечо.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

«Сказочный наряд!»

«Цвет настроения синий».

«Словно яркая, южная птичка певчая, залетела в серые, холодные края и украсила их!»

«А смелая какая! Еще немного и — гжель! Или Снегурочка в тренде!»

«Синее на зеленом! Какие милые лосины и перчатки!»

«Вот интересно, Киркоров в Versace смотрится как Какаду, а вам изумительно идет», — восхищаются подписчики.

Некоторые сетуют только, что для завершенности картины в Италии не хватает снега.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко поразила поклонников, продемонстрировав прямо на Пьяцца-дель-Дуомо шикарную растяжку, не уступающую знаменитому шпагату Анастасии Волочковой.

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