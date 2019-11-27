Оперная звезда Анна Нетребко сразила поклонников еще одним неожиданно открывшимся талантом. На снимке, сделанном на Пьяцца-дель-Дуомо (площади Дуомо) в Милане певица продемонстрировала растяжку, почти не уступающую знаменитому шпагату Анастасии Волочковой.

«Если вы делаете ШАГ — он должен быть уверенным», — подписала фото Нетребко.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Пораженные подписчики глазам своим не верят, некоторые засомневались, что это не фотошоп.

«Вот это батман!»

«Это уже не шаг, а настоящий шпагат!»

«Вы точно певица, а не балерина?»

«Это точно не фотошоп?» — недоумевают комментаторы.

На последний вопрос оперная дива ответила лично.

«Нет, я не использую фотошоп. Только фильтры… Фотографировать надо уметь…» — написала Нетребко.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Анна Нетребко в майке и шортах с Микки Маусом исполняет отрывок из оперы Джузеппе Верди