Оперная звезда Анна Нетребко сразила поклонников еще одним неожиданно открывшимся талантом. На снимке, сделанном на Пьяцца-дель-Дуомо (площади Дуомо) в Милане певица продемонстрировала растяжку, почти не уступающую знаменитому шпагату Анастасии Волочковой.
«Если вы делаете ШАГ — он должен быть уверенным», — подписала фото Нетребко.
Пораженные подписчики глазам своим не верят, некоторые засомневались, что это не фотошоп.
«Вот это батман!»
«Это уже не шаг, а настоящий шпагат!»
«Вы точно певица, а не балерина?»
«Это точно не фотошоп?» — недоумевают комментаторы.
На последний вопрос оперная дива ответила лично.
«Нет, я не использую фотошоп. Только фильтры… Фотографировать надо уметь…» — написала Нетребко.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Анна Нетребко в майке и шортах с Микки Маусом исполняет отрывок из оперы Джузеппе Верди