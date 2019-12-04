«У любви одно имя»: Стюарт и Уотсон стали Джульеттами для календаря Pirelli

Компания Pirelli презентовала календарь на 2020 год. В этот раз темой проекта стал поиск идеальной Джульетты среди современных девушек. Участие в съемках приняли Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Яра Шахиди, Крис Ли и другие артистки.

Работой над созданием календаря занимался итальянский фотограф Паоло Роверси — он запечатлел моделей проекта в двух образах. Первое амплуа приближено к «шекспировскому» образу Джульетты — девушки позировали в роскошных средневековых нарядах.

Второй образ — современный. Здесь артистки предстали в стиле «кежуал» — черные майки, джинсы, кожаные куртки. Главная задумка нового календаря — показать, что та самая Джульетта, сильная, любящая и чувственная, живет в каждой женщине.

«У любви много лиц, но только одно имя — Джульетта», — гласит основной слоган проекта.

Презентация календаря прошла на «исторической родине» Джульетты — в театре в Вероне. Всего в календаре оказалось 132 страницы, на которых размещены 58 фотографий участниц проекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристен Стюарт призналась, что вышла бы замуж за Паттинсона.