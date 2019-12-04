Виновато воспитание: Сексопатолог рассказал, почему дочки Джоли дружно меняют пол

Врач-сексопатолог Юрий Прокопенко прокомментировал драму в семье Анджелины Джоли. Дочки голливудской звезды друг за другом решаются сменить пол. Сначала старшая из биологических детей Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном. Наследница с разрешения матери сменила имя во всех документах и попросила к ней обращаться мужским именем.

Примеру старшей сестры последовала 11-летняя Вивьен. Девочка отрезала длинные локоны и отказалась от изысканных платьев и каблуков. Вместо них в ее гардеробе появились брюки, джинсы, бесформенные шорты, кроссовки, футболки и толстовки.

Вслед за юными красавицами общественность шокировала сама Джоли. По слухам, она закрутила роман с молодой кинозвездой Эван Рейчел Вуд, ранее состоявшей в отношениях с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Что происходит в самой знаменитой семье Голливуда, разбирался научный сотрудник отдела сексопатологии Московского НИИ психиатрии Росздрава.

По словам Юрия Прокопенко, дети – зеркало того, что в них заложили родители. Воспитание оказывает большое влияние на ребенка и отражается на его характере в течение всех жизни.

«Дети – заложники своих родителей. Все наши беды и все наше счастье идет с детства. Как нас родители любили или не очень любили, или как специфически любили – все это на нас отражается до тех пор, пока мы сами не вырастим своих внуков», - пояснил специалист.

Он добавил, что желание сменить пол в малолетнем возрасте возникает довольно редко. Скорее всего, это просто каприз, и идти в этом случае на поводу своих и детей, потакать их прихотям, как сделала Джоли в случае с Шайло – просто не педагогично, считает эксперт.

«Если он говорит, что хочет быть не мальчиком, а девочкой, в 99,9% процентах случаев – это опять-таки детский каприз, не более того. Реальных транссексуалов, которые бы хотели вот с таких младых ногтей сменить пол – единицы. Все остальные приходят к решению менять пол в более позднем возрасте», - уверил сексопатолог.

Впрочем, по словам Прокопенко, в одном в случае дети все-таки могут себя воспринимать представителем противоположного пола. Речь идет о моментах, когда окружающие навязывают несовершеннолетнему другую роль: например, мальчику – поведение девочки и наоборот.

«Если ребенок воспитывается, вот он ощущает себя мальчиком, но мама с папой или воспитатели навязывают роль девочки, да, в конце концов они его воспитают, поскольку другого отношения к себе он не знает», - подчеркнул специалист.

По его словам, родители нередко хотят, чтобы их наследники реализовали желания, которые им самим воплотить не удалось. Зачастую это касается выбора профессии, однако не исключено, что данная тенденция может прослеживаться и в других сферах жизни.

«Родители очень часто пытаются вложить в своих детей то, чего они сами не сумели добиться. <…> Люди, которые хотят решительно и, как им кажется, бесповоротно, на 180 градусов повернуть судьбу своего ребенка, отыгрывают свои собственные комплексы. <…> Именно дети могут расцениваться родителями как исполнители без собственной воли», - пояснил Прокопенко.

Так или иначе, взгляды детей напрямую связаны с их воспитанием и отрицать роль влияние Анджелины Джоли на своих дочерей, невозможно, убежден сексопатолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как детский психолог оценивает смену пола дочерьми Джоли.