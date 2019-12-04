Психолог предположил, почему дети Питта и Джоли не хотят быть девочками

В семье Анджелины Джоли происходят странные вещи. Ее старшая биологическая дочь Шайло, которая давно демонстрировала явное нежелание быть девочкой, решила официально стать Джоном. 13-летний подросток сменил имя на всех документах и стал именоваться новым именем. Говорят, Шайло уже несколько лет принимает гормональную терапию.

Примеру старшей сестры, похоже, готова последовать и 11-летняя Вивьен. После развода родителей девочка срезала длинные локоны и сменила платья на брюки с футболками.

Тем временем появилась информация, что мать этих юных бунтарок начала встречаться с девушкой. У Анджелины Джоли по слухам роман с кинозвездой Эван Рейчел Вуд, которая раньше состояла в отношениях с Мэрилином Мэнсоном. Почему в звездной семье никто не хочет быть женщиной, 5-tv.ru решил спросить у детского психолога Никиты Карпова.

Дочь Анджелины Джоли хочет поменять пол. Как так?

«Ну, это очень общий вопрос. Бывает так, что подросткам интересно поэкспериментировать и поразмышлять, а каково оно с другой стороны. Некоторые формулируют это как желание и готовность».

То, что это происходит с детьми звезд, делает ли это подобный процесс модным?

«Сложно сказать. Анджелина Джоли — это звезда скорее для родителей сейчас, чем для подростков. Но вообще — да, все то, что происходит у звезд, очень быстро расходится с информационной волной, и есть те, на кого это производит впечатление».

Что происходит в голове у такого ребенка?

«Сложно сказать однозначно, потому что идеи про смену пола они могут быть генеральными какими-то, смыслообразующими, а могут быть просто фоновыми как часть эксперимента и часть сексуальной идентификации».

Если генеральными, если она серьезно? Она же уже начала колоть гормоны…

«Дети очень отличаются по возрасту, там сложно сказать, насколько это влияние родителей, насколько это действительно ее желание. Если это ее желание, то в голове у нее явный интерес и большое количество информации о том, как здорово быть в другом поле. И да, возможно, принятые решения».

Мог ли развод и звездная жизнь повлиять на такое решение девочек?

«Это два разных вопроса. Развод — далеко не факт. Все-таки мы более сложные существа, и нельзя точно сказать, что какое-то травматическое событие очень однозначно повлияло. Про звездную жизнь — здесь больше вариантов, потому что это совсем у них какая-то другая планета с другими законами и с другим понятием и представлением о норме. Это скорее могло повлиять».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Анджелина Джоли пожаловалась на зависимость от Брэда Питта. Она мечтает пожить в Африке, но из-за совместной опеки над детьми она вынуждена ездить за бывшим мужем.