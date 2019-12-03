«Буду носить с гордостью!»: Ник Хейг о вручении ему российского Ордена Мужества

Американский астронавт Ник Хейг будет с гордостью носить российский Орден Мужества. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. Накануне награду Хейгу вручил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Орден, по словам астронавта, имеет для него особое значение и напоминает о работе с коллегой из России.

«Я буду носить его с гордостью в знак уважения к моему командиру Алексею Овчинину и поисково-спасательным службам, благодаря которым мы смогли вернуться домой к своим родным и близким», — заявил астронавт.

Указ о награждении Ника Хейга Орденом Мужества подписал Владимир Путин. Было высоко отмечено мужество и профессионализм астронавта НАСА во время инцидента на космодроме Байконур в октябре 2018-го. Тогда Хейг вместе с нашим космонавтом Алексеем Овчининым должен был отправиться на МКС на корабле «Союз МС-10». Но после старта ракета-носитель потерпела аварию. Благодаря системе спасения Овчинин и Хейг благополучно приземлились в степи Казахстана. На орбиту они полетели только в марте этого года. Вернулись на Землю — в октябре.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент аварии на корабле «Союз МС-10».