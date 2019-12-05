Дональд Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США

«Агрессивные действия России» названы одной из ключевых опасностей для НАТО. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита в Лондоне.

Но, по словам генсека Йенса Столтенберга, Альянс открыт для полноценного диалога с Москвой. При этом, некая российская угроза в Декларации поставлена в один ряд с международным терроризмом, но в НАТО никаких противоречий не видят.

«Мы верим в диалог с Россией, потому что Россия — наш ближайший сосед, наш самый большой сосед. И мы должны бороться за улучшение отношений с Россией. И даже если это не удастся в краткосрочной перспективе, нам нужно справляться и со сложными отношениями. Нам нужна транспарентность и отсутствие опасных инцидентов», — сказал Столтенберг.

Очевидно, для предотвращения этих опасных инцидентов должен работать и оборонный план Польши и стран Балтии. О нем все же удалось договориться участникам альянса, хотя, ранее вопрос блокировала Турция. Новая цель — договор по контролю за вооружениями, к которому рассчитывают привлечь Китай и Россию.

«Мы разговариваем с Россией по поводу многих вещей, в том числе по поводу приостановки ядерных испытаний и создания ядерного оружия. Это, по-моему, самая большая проблема, с которой мир сталкивается на сегодняшний момент. Мы очень упорно работаем над этим. Россия хочет, чтобы мы достигли результата, и я тоже этого хочу, и Китай тоже», — заявил Трамп.

Саммит НАТО завершился оптимистическим заявлением генсека о том, что альянс един и все страны в нем — заодно. Столтенберг говорил об этом и накануне, и перед сессией и на итоговой пресс-конференции. Тем не менее, многие вопросы решить так и не удалось.

В НАТО недовольны тем, что Турция закупила комплексы С-400 у России. США и Франция так и не договорились о налогах. А Дональд Трамп и вовсе в спешке покинул Лондон, отказавшись от итоговой пресс-конференции, которая в расписании значилась. В Twitter американский президент небрежно отметил, что устал от общения с прессой за последние пару дней. Но в кулуарах саммита говорят, что Трамп обиделся на канадского премьера Джастина Трюдо, который отметил, что тот слишком задержался на встрече с журналистами.

После завершения саммита на своей страничке в Twitter Трамп написал, что увеличение оборонных расходов НАТО не затронет США.

«Лживые СМИ делают все возможное, чтобы преуменьшить мою очень успешную поездку в Лондон на саммит НАТО. Я хорошо поладил со всеми лидерами стран альянса, заставив их платить более 130 миллиардов долларов в год и 400 миллиардов долларов за три года. Никакого роста для США, только глубокое уважение!» — написал президент США.

В среду генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что общие оборонные расходы стран альянса вырастут на указанные Трампом суммы в 2024 году по сравнению с 2016 годом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мелания Трамп удивила публику нарядом на приеме НАТО.