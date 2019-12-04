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Владимир Путин заявил, что Россия выступает против милитаризации космоса

, 23:28 Эфирная новость 35

Президент РФ заявил, что сейчас необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Россия всегда выступала против милитаризации космоса, но сейчас ситуация требует повышенного внимания. Об этом говорил президент на очередном совещании по развитию Вооруженных Сил. Владимир Путин обратил внимание военных на то, что ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения. А США вообще рассматривают космос в качестве театра военных действий и планируют там боевые операции. В этих условиях необходимо укрепить отечественную космическую систему предупреждения о ракетном нападении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин обвинил Болгарию в затягивании прокладки «Турецкого потока».

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