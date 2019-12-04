Путин обвинил Болгарию в затягивании прокладки «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сочи, состоявшейся после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем, прокомментировал прокладку «Турецкого потока».

Глава РФ отметил, что участок газопровода от Болгарии до Венгрии на территории Сербии почти завершен: большая часть работы уже выполнена. Однако вместе с тем российский лидер признал, что Болгария, ранее выступающая за реализацию проекта, сознательно затягивает прокладку «Турецкого потока» на своей территории. Путин, не исключает, что такая позиция может объяснять давлением со стороны.

«Болгарская сторона, как это ни странно и ни печально звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Хочу сказать об этом прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалась с просьбой после того, как они сорвали „Южный поток“ во что бы то ни стало реализовать „Турецкий“. Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивают такую работу неспешную», — заявил президент РФ.

По его словам, в случае если Болгария откажется способствовать осуществлению проекта, Россия найдет другие способы реализации своих возможностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока».