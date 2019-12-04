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  4. Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды

, 21:21 | Светлана Шевченко Блог 85

Dragon должен доставить на орбитальный комплекс 2,5 тонны грузов, в том числе приборы для 38 научных экспериментов, а также «отель для роботов».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ben Cooper, 5-tv.ru

Тем временем один из главных главный проектов Маска, корабль Dragon должен был стартовать к МКС, но сильный ветер вынудил перенести старт ракеты-носителя Falcon 9 на сутки. На борту — больше двух тонн груза — это оборудование для зондирования Земли, продовольствие, кислородные баллоны и даже настоящий отель для андроидов.

По сути это склад роботизированных инструментов. Чтобы он не занимал места внутри станции, его закрепят на внешней обшивке МКС. А еще на орбиту доставят пивоварню. Она нужна для экспериментов. Ученые попытаются выяснить, как невесомость влияет на процесс брожения солода. Результаты могут помочь будущим колонизаторам Марса выращивать растения на Красной планете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы. Но в Space X не согласны.

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