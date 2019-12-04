«До дрожи»: Звезда «Полицейского с Рублевки» выложила нежное фото с малышом

Россия актриса София Каштанова, прославившаяся после съемок в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Психологини», растрогала пользователей Instagram нежным фото. На своей странице в социальной сети звезда показала чувственный кадр со своим крохотным сыном. Накануне Джорджу исполнилось десять месяцев.

Instagram @sofiacastanova

Поклонники знаменитости настолько прониклись фотосессией Каштановой с малышом, что даже не могли найти слов, чтобы описать свои эмоции. Некоторые отметили, что фотографу удалось уловить неповторимой момент: он сумел отразить, как мать с любовью смотрит на своего наследника. Кто-то из фолловеров даже посоветовал артистке показать эту фотографию сыну, когда он вырастет.

«До дрожи!»

«Шедеврально!»

«Прелесть!»

«Какая милота», — отметили юзеры.

А один из любителей «Полицейского с Рублевки» даже пошутил.

«Мухич — красава!» — иронично заметил комментатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что София Каштанова порассуждала о женской мудрости.