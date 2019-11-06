«Чем слабее, тем жизнь легче»: Каштанова порассуждала о женской мудрости

Российская актриса София Каштанова, прославившаяся после съемок в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Психологини», дала откровенное интервью порталу 7дней.ru. В беседе с журналистами звезда рассказала о своих жизненных принципах, вспомнила истории из жизни и дала советы женщинам по тому, как себя вести.

Теледива призналась, что жизненные обстоятельства зачастую вынуждали ее собраться, быть самостоятельной и сильной женщиной. Отец Каштановой ушел из жизни, когда ей было 15 лет. С тех пор она научилась брать себя в руки даже тогда, когда больно, и рассчитывать только на свои силы.

Артистке было не чуждо самой навести порядок в доме, забить гвоздь и решить бытовые проблемы. Однако сейчас она понимает, что так быть не должно. Звезда считает, что, так или иначе, часть ответственности должна лежать на плечах мужчины. По мнению светской львицы, он должен воспринимать свою избранницу как «прекрасное, мягкое, доброе» существо. Возлюбленной, в свою очередь, следует себя вести так, чтобы кавалер почувствовал, что его дама сердца нуждается в защите.

«Легко могу освободить мужа от любых забот по дому: могу и гвоздь забить, и полку повесить, и дрелью орудовать. Все что угодно! Я очень много над собой работаю, чтобы дать супругу возможность делать это все самому. Мне приходится себя тормозить и говорить: «Э нет, Соня. Это не твоя задача!» — поделилась мыслями звезда.

Каштанова призналась, что быть слабой ей, как и многим женщинам, нелегко, однако она старается этому научиться.

«Сейчас я думаю, что женщина, возможно, не должна быть суперсильной. Чем она слабее, тем легче жизнь. А у нас выросло такое поколение мощных, простите, баб, иначе и не скажешь. Но ничего, всему можно научиться, мы же девочки!» — заключила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что София Каштанова впервые показала сына.