Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца

Раки, только когда вы потратите время на саморазвитие, вы сумеете достичь успехов в профессиональной деятельности. Запомните, отдыхать — так же важно, как отмечать задачи в своем списке дел и служить великой миссии по захвату мира. Так что отложите работу и начните танцевать. Все, что вам сейчас нужно — это перезагрузка. Как давно вы встречали на балконе рассвет или любовались луной? Пробудите внутреннего романтика.

Древний египетский мудрец уверял: «Доброе слово способно успокоить человека, в то время как резкий ответ вызовет гнев». В любой ситуации у вас есть два варианта: подлить масла в огонь или вдохновить человека поверить собственные силы. Вы невероятно разговорчивы, Близнецы. Воспользуйтесь своим даром, сделайте так, чтобы на спине у вашего друга выросли крылья. Помогите ему взглянуть на себя с новой стороны.

Тельцы, когда-то ваша легкомысленность доведет вас до нервного срыва. Как давно вы обращались за помощью к врачу или проходили медицинское обследование? Запомните: наше душевное состояние — зеркало того, как мы себя чувствуем. Мысли чисты только у тех, кто не жалуется на физические недуги. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась в лучшую сторону, начните заниматься спортом и запишитесь на прием в ближайшую клинику.

Овны, как часто вы прислушиваетесь к своим эмоциям? Ваши душевные порывы для вас что-то значат? Пересмотрите свое мировосприятие и начните принимать решения, руководствуясь не умом, а сердцем. Вы не можете изменить то, что произошло вчера, Однако вы можете повлиять на то, что будет завтра. Наберитесь решимости и дерзайте. Овен — знак огненной стихии, помните это.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 декабря, Меркурий в Козероге способствует сглаживанию конфликтов со своим партнером и построению новых романтических отношений, основанных на доверии и взаимопонимании.

♌ Лев

Львы, пробудите своего внутреннего мечтателя. Когда вы в последний раз совершали безбашенные поступки, отказавшись от всех предрассудков и стереотипов? Что вам мешает сейчас двигаться навстречу своим желаниям? Подумайте: на правильном ли пути вы стоите? Сможет ли ваша деятельность приблизить вас к заветной цели? Или, может быть, вы сбились с дороги и пришло время притормозить, чтобы вновь очертить маршрут?

Космический совет: двигайтесь к своей мечте, несмотря ни на что.

♍ Дева

Бразильский писатель Пауло Коэльо утверждал: «Красота истины не в том, хороша она или плоха, а в том, что она освобождает». Говорите окружающим то, что думаете. Причем делайте это прямо и открыто. Это не только поможет вам освободиться от внутренних противоречий, но и создаст гармонию в вашем внутреннем мире. Для некоторых из вас наступило идеальное время для начала новых отношений. Сделайте своей второй половинке приятное и признайтесь в чувствах.

Космический совет: откройтесь окружающим.

♎ Весы

Весы, вас ждет бурный роман. Звезды покровительствуют вам и советуют не затягивать в проявлении чувств к тому, кто вам симпатичен. Не сомневайтесь, вы встретили идеального человека. Лучший собеседник, потрясающий любовник, надежный друг и крепкое плечо — это все о вашем новом партнере. Используйте свою внутреннюю притягательность, чтобы покорить его сердце и никогда от себя не отпускать.

Космический совет: поддайтесь воле внезапно нахлынувших чувств.

♏ Скорпион

Скорпионы, иногда вы перегибаете палку. Там, где можно быть мягким и снисходительным, вы становитесь жестким и грубым. Звезды напоминают вам о том, что окружающие любят вас за доброту, а отнюдь не за гнев, которому вы нередко поддаетесь. Постарайтесь контролировать свои эмоции.

Это особенно важно в отношении с партнером. Вместо того, чтобы искать повод для ссоры, попросите прощения и устройте романтический вечер.

Космический совет: будьте мягче со своими знакомыми и простите их за нелепые ошибки.

♐ Стрелец

Стрельцы, запомните простую истину: если что-то из жизни ушло, значит, что-то в нее скоро придет. Научитесь говорить «нет». Пришло время поставить в отношениях точку. Если вы видите, что ваш избранник вас абсолютно не ценит, порвите с ним роман. Вокруг вас бесчисленное множество поклонников, которые готовы весь мир положить к вашим ногам, чтобы просто быть рядом. Оглянитесь. Космический совет: порвите с прошлым и начните новые отношения.

♑ Козерог

Бывают дни, когда вы не можете подобрать нужные слова, чтобы выразить свою любовь к окружающим. А иногда, напротив, вам приходится контролировать себя, чтобы не вылить весь накопившийся негатив на близких. Любовь смешна, слепа, и глуха — такова истина. Чтобы не извиняться перед любым человеком, звезды рекомендуют при любой ссоре ставить себя на его место. Так вы сумеете найти для других сотни оправданий, а не обвинений. Космический совет: научитесь прощать и быть сдержанным при любом споре с близкими.

♒ Водолей

Водолеи, снимите розовые очки и освободитесь от завышенных ожиданий. Вы думаете, что все вокруг мыслят пессимистично? А, может быть, это вы видите ситуацию лучше, чем она есть на самом деле? Чтобы решить накопившиеся проблемы, необходимо подходить к ним с позиции реалиста. Только здравомыслящий человек может взвесить все «за» и «против» и выбрать верное решение.

Космический совет: научитесь быть реалистом.

♊ Рыбы

Посмотрите на эту гигантскую очередь женихов, которая у вас выстроилась за дверью! Разве вы не этого ждали? Однако не спешите радоваться. Не стоит говорить «да» каждому встречному и строить глазки всем прохожим. Дайте понять тем, кто борется за ваше сердце, что вы — подарок, который еще нужно заслужить. Только оценив преимущества каждого из кандидатов, выберете того, с кем хотите связать судьбу.

Космический совет: будьте предусмотрительнее, строя новые отношения.

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