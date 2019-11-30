Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Неделя со 2 по 8 декабря будет очень позитивной. Особо она будет располагать к романтике и сексуальной жизни. Повышение чувственности и либидо само направит человеческое внимание в эту сторону. Также энергии предстоящего периода повышают роль интуиции: часто информация будет приходить как бы из ниоткуда. При этом сведения будут очень точными.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет направить энергию в благотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

Предстоящая неделя принесет Овнам собранность, сфокусированость, целеустремленность. Вы сможете легко направлять свою энергию, чтобы достичь результата. При этом не будет разбросанности и рывков в разные стороны, которые вы часто переживаете. Неделя способствует достижениям и реализации целей.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов следующая неделя будет насыщенной энергией. Главным образом возможно усиление чувственности и увеличение либидо, сексуальное возбуждение. Если вы найдете выход этой энергии, все будет превосходно. Если нет — то возможно увеличение раздражительности, вспыльчивости, агрессивности.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов на следующий неделе ожидает конфликтный период. Споры и борьба за интеллектуальное влияние могут заметно отравить вашу жизнь. В то же время возможна некоторая путанность мыслей, нелогичность в разговорах, что еще больше усилит конфликт с окружающими. Постарайтесь без необходимости не вступать в споры и не подчеркивать ваши разногласия.

Рак — гороскоп на неделю

В Раках предстоящая неделя пробудит страстность и чувственность. Ожидайте ощущение влюбленности или особого очарования в личных отношениях. В то же время возможны завышенные ожидания от отношений, или некоторая капризность. В итоге вы можете почувствовать некоторую неудовлетворенность. Здоровые сексуальные отношения помогут вернуть эмоциональный баланс.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя обещает повышенную веру в себя, что будет очень способствовать вашему успеху у окружающих. Однако старайтесь, чтобы ваша уверенность и напористость не перерастали в агрессивность или споры. Это будет отталкивать людей от вас. То есть, вы на следующей неделе будете привлекать людей как лидер, но отталкивать как захватчик.

Дева — гороскоп на неделю

Девам неделя принесет растерянность и конфликты. Возможно сложно будет сконцентрироваться на решении практических задач, собрать себя воедино и начать действовать. В то же время, период хорош для личных отношений, удовольствий и развлечений. Посвятите этому время, даже если ваш разум и чувство долга протестуют. Ведь эти положительные эмоции будут очень полезны вам в будущем.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе следует сосредоточиться на разрешении конфликтов, которые могут возникать в отношениях. С одной стороны вы собраны, и хорошо понимаете, чего хотите. С другой стороны остается эмоциональная неудовлетворенность, которую вы можете ошибочно приписывать вашим отношениям. Не перекладывайте это на партнера, а лучше поговорите с ним по душам.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов ждет позитивная неделя, где основной особенностью будет ваша страстность, сексуальность, устремленность в глубину чувств и отношений с вашим партнером. Неделя благоприятствует развитию близких и глубоких отношений. Также особая сексуальная энергия будет присутствовать в вас и окрашивать все, что происходит с вами.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы продолжают справлять свои дни рождения. И в связи с этим чувствует особую энергичность, раскрывающиеся впереди горизонты, новые возможности и предстоящие подарки судьбы. «Что это могло бы быть? Что бы вы хотели для себя?» Настройтесь и подумайте над этими вопросами. Так вы зададите направление этой позитивной энергии.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя принесет необычное настроение, склоняющее к гармонии в отношениях, мягкости, а иногда и лени. Хорошо будет посвятить время отдыху, удовольствиям, провести время с семьей или близкими людьми. Также неделя подходит для примирений и поиска компромисса, там где это требуется.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев предстоящяя неделя будет позитивной и обещает собранность и целеустремленность, особенно в идеологической сфере. То есть вам будет хорошо удаваться зажечь людей, преподнести им новые идеи, и вдохновить их двигаться в этом направлении. Воспользуйтесь энергиями недели и для реализации своих практических планов. Это тоже будет хорошо получаться.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам на следующей неделе особенно показана романтика и сексуальная жизнь. Здесь вас ждет успех и гармония. Ухаживания, свидания, романы — вот все, что должно вас интересовать в предстоящий период. Деловая сфера, напротив, обещает неудачи. Там вам будет сложно собраться. Вы перестанете понимать, куда двигаться.

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