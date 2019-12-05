Один человек погиб, трое пострадали во время стрельбы на верфи в Перл-Харбор

Один человек погиб, и как минимум трое получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на военно-морской верфи в Перл-Харбор в штате Гавайи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии — среди них мирные жители.

После сообщений о стрельбе американская военная база была закрыта. Сейчас ситуацию удалось взять под контроль. Обстоятельства инцидента выясняются. Также пока не поступала информация о задержании злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Перми устроил стрельбу на улице: убита прохожая и ранен полицейский.