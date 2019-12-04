Житель Перми устроил стрельбу на улице: убита прохожая и ранен полицейский

Житель Перми устроил стрельбу на перекрестке улиц Вильямса и Писарева. По информации 5-tv.ru, мужчина использовал ружье. Сначала он расстрелял дверь квартиры, а позже вышел на улицу и начал палить по прохожим и машинам. В результате погибла женщина, которая оказалась рядом со стрелком.

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Известно также, что после прибытия на место ЧП первого наряда ОВО, вооруженный мужчина начал стрелять и по полицейским. В результате ранение ноги получил сотрудник Росгвардии. Пострадавший был госпитализирован. Сейчас его оперируют. Сам стрелок был задержан живым и доставлен в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Татарстана зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына.