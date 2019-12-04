  1. Пятый канал
  4. Житель Перми устроил стрельбу на улице: убита прохожая и ранен полицейский

Житель Перми устроил стрельбу на улице: убита прохожая и ранен полицейский

, 6:13 | Алиса Маркова Внимание: шокирующие кадры! 2 742

Вооруженное нападение произошло на перекрестке улиц Вильямса и Писарева. Злоумышленник задержан.

Фото: ВКонтакте @liveinperm

Житель Перми устроил стрельбу на перекрестке улиц Вильямса и Писарева. По информации 5-tv.ru, мужчина использовал ружье. Сначала он расстрелял дверь квартиры, а позже вышел на улицу и начал палить по прохожим и машинам. В результате погибла женщина, которая оказалась рядом со стрелком.

ВКонтакте @liveinperm

Известно также, что после прибытия на место ЧП первого наряда ОВО, вооруженный мужчина начал стрелять и по полицейским. В результате ранение ноги получил сотрудник Росгвардии. Пострадавший был госпитализирован. Сейчас его оперируют. Сам стрелок был задержан живым и доставлен в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Татарстана зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы

Последние новости

7:29
«Надевайте стринги»: Хромченко объяснила, как не опозориться в новом платье
7:22
Победителям чемпионата «Global Management Challenge» вручили кубок
7:15
Илон Маск предстал перед судом в США за клевету в адрес британского дайвера
7:08
«Не муж, а Дед Мороз!» Игорь Николаев подарил жене гардеробную
7:01
Конгресс США поддержал резолюцию против участия России в G7
6:46
В Белгородской области на месте обрушения части дома продолжается разбор завалов

Сейчас читают

Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
Переписка с дамами легкого поведения усугубила политическое фиаско Зеленского
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]