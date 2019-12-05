Почти пять тонн красной икры сожгли в Петербурге

4,5 тонны камчатской икры уничтожили в Петербурге. Новогодний деликатес вызвал подозрение у сотрудников Россельхознадзора. Специалисты наведались на склады, где хранился товар из Петропавловска-Камчатского. Почти 170 контейнеров не имели маркировки и даже приблизительного срока годности. В итоге все четыре тонны опасной икры сожгли. За весь товар предприниматели могли бы выручить больше 11 миллионов рублей. Вместо этого им теперь грозит уголовное дело за торговлю контрафактом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что почти треть красной икры в Приморье и на Сахалине некачественная.