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Почти пять тонн красной икры сожгли в Петербурге

, 8:48 Эфирная новость 52

Новогодний деликатес неизвестного происхождения хранился в 168 контейнерах и 79 пластиковых банках.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

4,5 тонны камчатской икры уничтожили в Петербурге. Новогодний деликатес вызвал подозрение у сотрудников Россельхознадзора. Специалисты наведались на склады, где хранился товар из Петропавловска-Камчатского. Почти 170 контейнеров не имели маркировки и даже приблизительного срока годности. В итоге все четыре тонны опасной икры сожгли. За весь товар предприниматели могли бы выручить больше 11 миллионов рублей. Вместо этого им теперь грозит уголовное дело за торговлю контрафактом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что почти треть красной икры в Приморье и на Сахалине некачественная.

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