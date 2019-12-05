ФСИН настаивает на отключении сотовой связи для осужденных

Инициативу отключить сотовую связь для осужденных поддержала ФСИН, сообщает «Интерфакс». Законопроект, предложенный депутатом Госдумы Александром Хинштейном, находится в разработке.

По словам руководителя ведомства Александра Калашникова, документ призван запретить операторам предоставлять сотовую связь и доступ в интернет отбывающим наказание на территории колоний — создать «тихую зону» по ту сторону колючей проволоки. При этом Калашников заверил, что за пределами исправительных учреждений абоненты не пострадают.

Как напомнил глава службы, сегодня закон дает право исполнителям наказаний требовать отключения связи только при возникновении угрозы жизни и здоровью людей и угрозы безопасности РФ.

«В других случаях приостановить услуги связи на территории наших учреждений законодательство не позволяет. Поэтому и нужны соответствующие поправки», — заключил Калашников.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовые задержания высокопоставленных сотрудников ФСИН прошли в Дагестане.