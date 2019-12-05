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  4. Арестованы выходцы из стран СНГ по подозрению в участии в террористической организации

Арестованы выходцы из стран СНГ по подозрению в участии в террористической организации

, 8:17 | Алиса Маркова 66

Среди арестованных в Москве восемь мужчин и одна женщина.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Девять приезжих из стран СНГ арестованы на два месяца в Мещанском районном суде Москвы по подозрению в причастности к деятельности террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что среди арестованных — восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по части второй статьи 205.5 «Участие в деятельности террористической организации». Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

По данным источника агентства, все арестованные состоят в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пособников террористов задержали в Москве и Челябинске.

* — запрещенная на территории РФ организация.

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