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Собственный Майдан может произойти в США после выборов в 2020 году

, 11:51 | Ниса Мурзанаева Видео 35

Об этом рассказал россиянин, отбывающий наказание в виде 25 лет лишения свободы в американской тюрьме.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Krista Kennell, 5-tv.ru

Бизнесмен из России Виктор Бут утверждает, что в США может произойти собственный Майдан после президентских выборов в 2020 году. Россиянин в настоящий момент отбывает наказание в виде 25 лет лишения свободы в американской тюрьме. По его словам, категоричная позиция демократов по отношению к лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу может привести в будущем к массовым протестам.

«То, что делают сейчас демократы через основные американские СМИ, прежде всего через телеканалы общенационального уровня, напрямую подрывает престиж президентской власти», — цитирует РИА Новости слова российского предпринимателя.

По мнению Виктора Бута, после переизбрании Трампа в 2020 году (в этом бизнесмен уверен практически на 100%), в Америке все пойдет по сценарию цветных революций. Разочарованная в президенте общественность после призывов демократов выйдет с протестами и устроит настоящий Майдан.

«Демонизация президента достигнет нужной концентрации, будут обвинения в коррупции, подрыв веры в судебную систему… И далее по сценарию», — утверждает бизнесмен.

Виктор Бут арестован по обвинению в сговоре с целью убийства американских граждан, поддержки террора и незаконного оборота оружия массового поражения. В 2008 году бизнесмена задержали в Таиланде и позже доставили в США. В 2012 году мужчину признали виновным и избрали ему наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктор Бут спустя 8 лет впервые встретился с семьей в тюрьме.

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