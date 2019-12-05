Собственный Майдан может произойти в США после выборов в 2020 году

Бизнесмен из России Виктор Бут утверждает, что в США может произойти собственный Майдан после президентских выборов в 2020 году. Россиянин в настоящий момент отбывает наказание в виде 25 лет лишения свободы в американской тюрьме. По его словам, категоричная позиция демократов по отношению к лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу может привести в будущем к массовым протестам.

«То, что делают сейчас демократы через основные американские СМИ, прежде всего через телеканалы общенационального уровня, напрямую подрывает престиж президентской власти», — цитирует РИА Новости слова российского предпринимателя.

По мнению Виктора Бута, после переизбрании Трампа в 2020 году (в этом бизнесмен уверен практически на 100%), в Америке все пойдет по сценарию цветных революций. Разочарованная в президенте общественность после призывов демократов выйдет с протестами и устроит настоящий Майдан.

«Демонизация президента достигнет нужной концентрации, будут обвинения в коррупции, подрыв веры в судебную систему… И далее по сценарию», — утверждает бизнесмен.

Виктор Бут арестован по обвинению в сговоре с целью убийства американских граждан, поддержки террора и незаконного оборота оружия массового поражения. В 2008 году бизнесмена задержали в Таиланде и позже доставили в США. В 2012 году мужчину признали виновным и избрали ему наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктор Бут спустя 8 лет впервые встретился с семьей в тюрьме.