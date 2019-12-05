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Режиссер Тереза Дурова обнаружена без сознания в своей квартире в Москве

, 11:46 | Светлана Александрова 55

Народную артистку РФ нашел в прихожей без чувств водитель, который не дождался ее на улице и забеспокоился.

Фото: Instagram @teatrium.ru

Основатель театра «Театриум на Серпуховке» Тереза Дурова обнаружена без сознания в своей квартире в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, дочь представителей знаменитой династии дрессировщиков Дуровых нашел без чувств в прихожей ее водитель, который ждал ее утром у подъезда и забеспокоился, что женщина долго не выходит. Он вызвал «скорую».

Сейчас народная артистка РФ в сознании, врачи подозревают инсульт. Другие подробности пока не известны.

Терезе Дуровой 66 лет, она родилась в Азербайджане в семье музыканта и дрессировщика Ганнибала Наджарова и дрессировщицы слонов Терезы Дуровой. Она также приходится правнучкой известному еще в Российской Империи цирковому артисту Анатолию Дурову.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. У 84-летнего актера медики подозревали пневмонию.

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