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  4. В Малом театре рассказали о состоянии госпитализированного Юрия Соломина

В Малом театре рассказали о состоянии госпитализированного Юрия Соломина

, 11:41 | Ниса Мурзанаева 1 025

Сообщалось, что 84-летний актер попал в больницу с подозрением на пневмонию.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Художественный руководитель Малого театра, актер и режиссер Юрий Соломин доставлен в больницу и находится в нормальном состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь театра.

84-летний Юрий Соломин был госпитализирован в одну из столичных клиник. Сообщалось, что актер находится в тяжелом состоянии с подозрением на пневмонию. По предварительным данным, народный артист поступил в медучреждение с жалобами на высокую температуру и боли во всем теле. В больницу знаменитость привезли в карете скорой помощи.

Юрий Соломин приобрел популярность и огромную любовь зрителей после съемок в таких кинокартинах, как: «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «Дерсу Узала», «Хождение по мукам» и других отечественных фильмах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии.

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