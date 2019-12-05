Скоро поклонники Павла Прилучного увидят его в необычном амплуа — актер исполнил роль Павла Пестеля в киноленте «Союз Спасения», посвященной декабрьскому восстанию. В рамках пресс-дня, Павел рассказал, как оценивает уровень самопожертвования современных женщин, пишут «7Дней.ру».

Прилучный уверен, что современные спутницы мужчин слишком свободолюбивые и не способны отправиться за избранником на край света. Павел не уверен, что такие храбрые и самоотверженные девушки до сих пор существуют.

«Нет сейчас таких женщин. Не существует. Думаю, это связано, что мир сильно изменился. Изменились и женщины. Сейчас они независимые, любят свободу. Дело именно в этом», — поделился актер.

Герой Павла Прилучного — полковник Павел Пестель, который до последнего считал, что женщина всегда отвлекает от великих свершений, а любовь делает человека слабым. С этой мыслю соглашается и сам актер. Он уверен — так думает любой целеустремленный мужчина.

«Так думал Пестель, да и в принципе, любой мужчина, который идет к своей цели так думает. Вот Муравьев влюбился, и все пошло коту под хвост. Может, не влюбился бы, и все было по-другому. Абсолютно согласен, поддерживаю Пестеля в этой ситуации», — с улыбкой сказал Прилучный.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный и Муцениеце показали весь спектр эмоций в новом клипе Мота.