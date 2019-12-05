  1. Пятый канал
  4. «Любовь делает человека слабым» — Прилучный высказался о современных женщинах

«Любовь делает человека слабым» — Прилучный высказался о современных женщинах

, 13:13 | Алиса Старжевская 38

Актер уверен, что современные девушки никогда не повторят судьбы жен революционеров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @bugevuge

Скоро поклонники Павла Прилучного увидят его в необычном амплуа — актер исполнил роль Павла Пестеля в киноленте «Союз Спасения», посвященной декабрьскому восстанию. В рамках пресс-дня, Павел рассказал, как оценивает уровень самопожертвования современных женщин, пишут «7Дней.ру».

Прилучный уверен, что современные спутницы мужчин слишком свободолюбивые и не способны отправиться за избранником на край света. Павел не уверен, что такие храбрые и самоотверженные девушки до сих пор существуют.

«Нет сейчас таких женщин. Не существует. Думаю, это связано, что мир сильно изменился. Изменились и женщины. Сейчас они независимые, любят свободу. Дело именно в этом», — поделился актер.

Герой Павла Прилучного — полковник Павел Пестель, который до последнего считал, что женщина всегда отвлекает от великих свершений, а любовь делает человека слабым. С этой мыслю соглашается и сам актер. Он уверен — так думает любой целеустремленный мужчина.

«Так думал Пестель, да и в принципе, любой мужчина, который идет к своей цели так думает. Вот Муравьев влюбился, и все пошло коту под хвост. Может, не влюбился бы, и все было по-другому. Абсолютно согласен, поддерживаю Пестеля в этой ситуации», — с улыбкой сказал Прилучный.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный и Муцениеце показали весь спектр эмоций в новом клипе Мота.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
64.19
0.05 71.11
0.05
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Последние новости

14:02
«Бесконечный антироссийский сериал»: Медведев о допинговых скандалах
13:56
Обворожительная Ирина Шейк снова разделась для змеи
13:51
Медведев рассказал, как члены правительства настраиваются на интенсивную работу
13:45
«Плачу от счастья»: Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
13:43
В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек
13:39
Медведев объяснил, почему с аптечных полок пропадают лекарства

Сейчас читают

Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца
«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]