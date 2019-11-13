Прилучный и Муцениеце показали весь спектр эмоций в новом клипе Мота

Павел Прилучный и Агата Муцениеце снялись в эмоциональном клипе на песню «Перекрестки» Матвея Мельникова, известного как Мот. Композиция рэпера о тернистом пути, исправлении ошибок и переплетении судеб вошла в саундтрек к драматичной короткометражке. Главные роли в ней, как и в музыкальном видео исполнили те же актеры.

Как уточняет Teleprogramma.pro, Прилучному и Муцениеце эта работа далась нелегко. В клипе супружеской паре пришлось почти повторить то, что с ними произошло годом ранее в жизни: любовь, страсть, ссоры, переживания и примирение. Тогда артисты оказались на пороге развода, но преодолели семейный кризис.

Сложности исполнителям ролей добавило и то, что прежде они не снимались в клипах. Всю палитру эмоций им предстояло передать не словами, а действиями и взглядами.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Мажора» Павел Прилучный сыграет Чацкого в новом прочтении «Горя от ума».