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Обворожительная Ирина Шейк снова разделась для змеи

, 13:56 | Алиса Старжевская 36

В своем блоге девушка выложила фотографию, как ее ноги обвивает огромный питон.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Новым горячим снимком порадовала своих поклонников русскоговорящая модель Ирина Шейк. В Instagram звезда выложила фотографию, на которой ее полуголое тело обвивает большой питон, пишет URA.RU.

Кажется, расставание с актером Брэдли Купером пробудило желание Шейк публиковать больше пикантных фото. В этот раз 33-летняя Ирина никак не подписала снимок. Но фанатам было достаточно обнаженных стройных ног и талии, которые попали в объектив камеры.

По коленям манекенщицы проползала леденящая кровь змея, которая похожа на тигрового питона. Непонятно, как хрупкая и изящная девушка смогла выдержать такую тяжесть — вес взрослой особи может достигать более 12 килограммов.

Кадр смотрится невероятно эстетично и красиво, что отметили подписчики звезды.

«Укротительница!»;

«Волшебница!» — написали Шейк в комментариях.

Красотка уже не первый раз устраивает подобные съемки. Четыре года назад Ирина Шейк у себя в сторис показала фанатам аналогичное видео с участием увесистого питона. По словам самой модели, она совершенно не боится змей, зато обожает экспериментировать с самым разнообразным «реквизитом».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк снялась в кофте и нижнем белье.

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