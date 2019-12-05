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Медведев рассказал Батрутдинову, чем закончится противостояние ТВ и интернета

, 14:56 | Карина Бернтгольц Видео 46

Известный комик в ходе пресс-конференции обратился к главе правительства с ироничным вопросом.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции прокомментировал соотношение интернета и телевидения в современном медийном пространстве. С вопросом о том, какой из этих источников информации «побеждает» в XXI веке, к премьеру обратился российский комедийный актер Тимур Батрутдинов.

«В последнее время все жестче происходит борьба между интернетом и телевидением — борьба за зрителя. Как вы думаете, кто выигрывает в этой борьбе и почему интернет?» — не без иронии поинтересовался юморист, известный пародиями на Медведева.

Отвечая представителю телеканал ТНТ, глава кабмина отметил, что его вопрос — довольно философский.

«Телевидение — безусловно, очень важно. По глубине проникновения, сколько бы ни критиковали телевидение и наше телевидение, глубина проникновения у телевидения пока выше. Если говорить о мобильности источников информации, если говорить о целевой аудитории, интернету нет конкуренции, потому что каждый найдет что-то для себя», — подчеркнул глава правительства.

По словам Медведева, несмотря на то, что пользователи чаще используют интернет, нельзя умалять роль в телевидении, поскольку оно имеет ряд преимуществ. Одно из них заключается в представлении только верифицированной информации, чего не наблюдается на просторах сети.

«Степень верификации в ряде случаев стремится к нулю. Можно смоделировать, сконструировать событие и пустить его в обиход — наш приятель за океаном это называет fake news», — отметил премьер, говоря о сведениях, публикуемых в интернете.

Глава кабмина убежден, что телевидение и интернет одинаково важны для современного общества. По словам Медведева, эти ресурсы взаимосвязаны. Например, нередко можно заметить, как на просторах сети появляться контент, заимствованный из ТВ-сферы.

«Интернет качественным контент обязан телевизионщикам. Так что победила дружба», — заключил Медведев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Медведев ответил Ивлеевой, собираются ли в России запрещать YouTube.

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