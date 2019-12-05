Врачебную тайну раскрыли медсестры областной больницы на Сахалине

Пациентам вводят просроченные лекарства, а многие одноразовые инструменты — трубки, наборы для трахеостомии и другие — используются повторно. На ужасающие условия работы пожаловались медсестры областной больницы на Сахалине. Прокуратура совместно с управлением Росздравнадзора и областного Минздрава начала проверку.

Каковы ее итоги, знает корреспондент Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.

Голос за кадром принадлежит одной из медсестер Сахалинской областной больницы. Сотрудница учреждения в коротком ролике раскрыла врачебную тайну, которую так тщательно скрывали ее руководители. На упаковках — этикетки с просроченным сроком годности, коробки задвинуты поглубже в шкаф от посторонних глаз. В этой тайной комнате в «Сестринской» прятали «лекарственную просрочку», которой лечили тяжелобольных пациентов.

Одноразовые шприцы и перчатки в этом медицинском учреждении превращали в многоразовые. Прокипяченные трубки и катетеры повторно ставили пациентам после стерилизации, а просроченные, уже выдохшиеся лекарства давали прямо во время обхода. О том, что это смертельно опасно, никто из руководителей не думал.

«Отделение такое. Часть пациентов без сознания, многие обречены. Получается, их можно колоть всем, они же не жалуются», — говорит медсестра Оксана Мариченко.

О нарушениях сроков хранения медикаментов рассказали сотрудницы младшего персонала больницы. Их непосредственный руководитель все отрицает. С ее слов, медсестры отбились от рук. Хамили подчиненным, мстили за то, что их заставляли работать сверхурочно. Они якобы и подстроили эту видеопостановку — хотели уколоть побольнее своих начальников. Специально сняли шкаф с лекарствами, которые, со слов старшей медсестры, в ближайшее время собирались утилизировать.

«Это ложь и клевета. Снят был шкаф, который обозначен, как карантинная зона, в котором хранятся медпрепараты и расходники с истекшим сроком годности, подготовленные для утилизации», — говорит старшая медицинская сестра ГБУЗ Сахоблклинбольница Янина Шеревера.

Проверяющие на слово не поверили. Сахалинская областная больница сейчас, как одна большая карантинная зона, и в историю ее затяжной болезни уже заглянули сотрудники прокуратуры. Должностные лица заходят сюда чаще, чем пациенты. Они уже установили, что руководство нарушало трудовые права своих сотрудников. В палатах и административных зданиях обыски. Контролирующие органы уже изъяли всю медицинскую документацию, просроченные лекарственные препараты и даже компьютеры. Прокуратура и Росздравнадзор проводят проверку — собранные данные помогут установить виновных, но даже без них уже можно вынести предварительный диагноз. И он неутешителен.

«Были обнаружены препараты с истекшим сроком годности, и лекарственные средства, со слов работников, использовались. Соответствующие материалы направлены в Следственный комитет», — сообщил начальник Управления по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан Иван Черепанов.

Теперь разбираться со всей этой «просроченной лекарственной массой» будут представители надзорных органов. Если будет доказано, что медсестер действительно заставляли лечить пациентов многоразовыми лекарствами, у руководства больницы проблем будет гораздо больше, чем недовольные подчиненные. Это даже не нарушение, а врачебное преступление, у которого, в отличие от препаратов, не может быть срока годности.