«Банковский роуминг» и самовольная перепланировка на повестке дня в Госдуме

Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об отмене так называемого банковского роуминга. Речь о комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. По мнению авторов инициативы, кредитные организации часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры. Нововведения устранят эту дискриминацию потребителей. Банкам-нарушителям может грозить административная ответственность.

Еще один важный законопроект пройдет первое чтение – об ответственности за самовольную перепланировку в многоквартирных домах. Если раньше штрафовали только владельцев квартир, то теперь отвечать придется должностным и юридическим лицам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что коллекторам запретили доступ к долгам по ЖКХ. Но смогут ли неплательщики спать спокойно?