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«Банковский роуминг» и самовольная перепланировка на повестке дня в Госдуме

, 18:32 Эфирная новость 14

Законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы рассмотрят во втором чтении. Документ об ответственности за самовольную планировку пройдет первое чтение.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об отмене так называемого банковского роуминга. Речь о комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. По мнению авторов инициативы, кредитные организации часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры. Нововведения устранят эту дискриминацию потребителей. Банкам-нарушителям может грозить административная ответственность.

Еще один важный законопроект пройдет первое чтение – об ответственности за самовольную перепланировку в многоквартирных домах. Если раньше штрафовали только владельцев квартир, то теперь отвечать придется должностным и юридическим лицам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что коллекторам запретили доступ к долгам по ЖКХ. Но смогут ли неплательщики спать спокойно?

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